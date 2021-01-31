Волгоград, , 12:12 — REGNUM Ещё 241 носитель коронавируса выявлен в Волгоградской области 31 января, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса Александр Куликов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Всего в Волгоградской области подтверждено 43 тыс. 352 случая заражения COVID-19. Завершил лечение выздоровлением 41 тыс. 371 человек, в том числе 233 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано пять летальных исходов, таким образом, с начала пандемии в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 608 пациентов.