Рязань, , 12:12 — REGNUM В Рязанской области 31 января подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 94 пациента.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,5%. Всего в Рязанской области подтверждено 21 тыс. 902 случая заражения коронавирусом, выздоровел 19 тыс. 971 человек.

В лечебных учреждениях находятся 497 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии 55 человек, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ.