Брянск, , 12:11 — REGNUM 177 новых носителей коронавируса выявлены в Брянской области 31 января — это на один меньше, чем сутками ранее, а общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 29 тысяч. Лаборатории проверили 1764 теста, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 29 тыс. 78 носителей коронавируса. Выздоровели 27 тыс. 917 человек, в том числе 127 пациентов выписаны за минувшие сутки.

В общей сложности лаборатории провели 417 тыс. 974 исследования на коронавирус.