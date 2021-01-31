Белгород, , 12:10 — REGNUM В Белгородской области 31 января подтверждено 172 случая заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 94 пациента, скончались пять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

В стационарах лечатся 1060 человек, из них 45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Получают амбулаторную помощь 3050 жителей региона, ещё 10 тыс. 636 — на самоизоляции. Всего в Белгородской области подтверждён 27 тыс. 451 случай заражения коронавирусом, выздоровели 22 тыс. 969 человек, от осложнений на фоне инфекции скончались 372 пациента.

На вакцинацию от COVID-19 записались 20 тыс. 196 человек, в том числе 462 заявки поданы за минувшие сутки. Завершил иммунизацию 1751 доброволец, получили один компонент вакцины 14 тыс. 308 человек.