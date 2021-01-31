Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 374 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 31 января. Днём ранее положительный результат теста на наличие инфекции получили 376 человек.

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Новые случаи COVID-19 установлены в 45 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (145), Таганроге (13), Батайске (12) и Новочеркасске (11). Почти треть новых заболевших — люди старше 66 лет, 5,6% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 63 тыс. 695 человек.

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