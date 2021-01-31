Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области 31 января проводит обыски в рамках расследования уголовного дела по статье 267 УК РФ «Умышленное блокирование транспортных коммуникаций». Обыски по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, проходят сразу по 33 адресам — по 29 в Петербурге и по четырем в Ленобласти, отметили в пресс-службе регионального Главка МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, это уголовное дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено 25 января следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. По версии следствия, 23 января в период с 09:30 до 17:00 часов неустановленные лица умышленно препятствовали движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

По данным следствия, участники несанкционированной акции ограничили движение транспортных средств и пешеходов на проезжей части Малой Морской улицы, вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов.

«В ходе обысков изъята литература и иные предметы, свидетельствующие о противоправных действиях. Решается вопрос о привлечении ряда граждан в качестве подозреваемых. Расследование продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, по статье 267 УК РФ, умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц,

— наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

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