Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Петербурге 31 января в 11:32 мск закрыли для пассажиров станцию метро «Площадь Восстания». Это произошло «в связи с обнаружением бесхозного предмета», сообщили в транспортном блоке Смольного.

Поезда проходят станцию «Площадь Восстания» на первой линии и смежную с ней станцию «Маяковская» на третьей линии без остановки. Вход на «Маяковскую» и так закрыт из-за капремонта.

Ранее стало известно, что в связи с усилением мер общественной безопасности в Петербурге в воскресенье прекращено движение транспорта по ряду магистралей и мостов в центре города, а также изменена работа общественного транспорта.

С 10 часов утра полностью закрыта на вход и выход станция метро «Чернышевская» на первой (красной) линии, поезда на ней не останавливаются. Оба вестибюля станции метро «Невский проспект» (вторая линия) закрыты на вход и выход. Вход и выход пассажиров этой станции осуществляется через смежную станцию «Гостиный двор» (третья линия).

Запрещено движение транспорта, в том числе общественного, по Невскому проспекту и прилегающим улицам, а также на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах.

«Автобусы №№3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 54, 74, 76, 91, 181, 191, троллейбусы №№ 1, 5 7, 10, 11, 17, 22, трамвай №3 направлены по укороченным трассам», — отметили в городском правительстве и попросили учитывать это при планировании поездки.