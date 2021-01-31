Петропавловск-Камчатский, , 11:27 — REGNUM На несогласованную акцию протеста в Петропавловске-Камчатском вышли всего 30 человек. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба камчатского управления МВД России.

Напомним, что 23 января в ряде городов России прошли несанкционированные акции протеста сторонников Навального. В некоторых городах произошли столкновения протестующих с правоохранителями. При этом протестующие собирались устроить несанкционированные акции и сегодня, 31 января.

Однако в городах Сибири и Дальнего Востока несанкционированные акции оказались малочисленными.