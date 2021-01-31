Киев, 31 января 2021, 09:35 — REGNUM На Украине за последние сутки зарегистрировали 3177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 31 января министр здравоохранения страны Максим Степанов.
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С начала пандемии коронавирус был выявлен у 1 млн 219 тысяч 455 инфицированных. 1 млн 18 тысяч 784 из них преодолели инфекцию (выздоровели 4126 человек за сутки), 22 707 — скончались (79 человек за сутки).
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В медицинские учреждения в минувшие сутки с диагнозом COVID-19 были госпитализированы 1960 пациентов.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что на Украине вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной.