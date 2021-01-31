Чита, , 09:21 — REGNUM В Чите несанкционированная акция протеста сторонников блогера Алексея Навального сегодня, 31 января, не состоялась — в центре города всего несколько человек обозначили себя как протестующие, при этом журналистов на этой «акции» было гораздо больше.

Напомним, что 23 января в ряде городов России состоялись несанкционированные акции протеста сторонников Навального. В некоторых городах протестующие атаковали полицию, были столкновения и задержания. Протестующие предупреждали, что продолжат свои акции протеста 31 января, однако сегодня они фактически не состоялись.