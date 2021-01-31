Ташкент, , 09:31 — REGNUM В Узбекистане могут ужесточить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и ограничить авиаперелеты. Об этом 30 января в эфире телеканала «Узбекистан 24» заявил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

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По словам заместителя главы Минздрава республики в стране появляются новые штаммы коронавирусной инфекции, а борьба с распространением инфекции продолжается. Он также призвал соблюдать ранее введенные меры для предотвращения передачи инфекции (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, применение антисептиков).

Юсупалиев также обратился к жителям Узбекистана с просьбой воздержаться от посещения стран, где выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции.

«Если мы не будем совместно соблюдать меры ограничения, которые введены в республике, и будем без надобности выезжать в другие страны, то могут быть приняты меры по ужесточению карантинных мероприятий и ограничению авиаперелетов в Узбекистане», — цитирует Юсупалиева Подробно.uz.

Отметим, ранее Юсупалиев сообщил, что в Узбекистане был выявлен первый случай инфицирования «британским» штаммом коронавируса.