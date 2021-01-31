Вашингтон, , 09:04 — REGNUM Общее число пользователей сети интернет во всём мире в январе 2021 года достигло 4,66 млрд человек. Об этом свидетельствует отчёт агентства We Are Social.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время население Земли составляет 7,83 млрд человек. Таким образом, интернетом пользуется 59,5% жителей планеты.

В 2020 году число интернет-пользователей выросло на 316 млн человек или на 7,3% в сравнении с 2019 годом. Подавляющее число из этих людей (4,2 млрд) является пользователей какой-либо социальной сети. Только за 2020 год число пользователей соцсетей выросло на 490 млн человек. Прогнозируется, что в совокупности все интернет-пользователи в 2021 году проведут в социальных сетях около 3,7 трлн часов.

По оценкам We Are Social, самыми активными пользователями социальных сетей являются жители Филиппин, который проводят в соцсетях около 4 часов в день. Самый низкий показатель активности в социальных сетях среди людей от 16 до 64 лет зафиксирован в Японии — жители этой страны проводят в соцсетях менее часа в день.

В среднем по миру пользователи различных социальных интернет-платформ тратят на соцсети 2 часа 25 минут в день. В России этот показатель составляет 2 часа 28 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году самой популярной интернет платформой осталась социальная сеть Facebook с общим числом пользователей около 2,7 млрд человек.

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