Владивосток, , 09:02 — REGNUM Несанкционированная акция протеста во Владивостоке не состоялась — несколько десятков сторонников блогера Алексея Навального вышли в центр города, часть из них была задержана. Об этом сегодня, 31 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Около 50 человек вышли в центр Владивостока и провели на площади примерно полтора часа. Некоторые из протестующих пытались развернуть плакаты и лозунги. В ответ на это полиция задерживала таких протестующих. Вскоре протестующие разошлись.

Никаких нарушений в работе городских служб и общественного транспорта несанкционированная акция не создала.

Примечательно, что представителей СМИ, которые освещали эту несанкционированную акцию, было едва ли не больше, чем самих её участников.