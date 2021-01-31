Ташкент, , 09:23 — REGNUM В Узбекистане выявили первый случай «британского» штамма SARS-CoV-2. Об этом 30 января сообщил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

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«Британским» штаммом коронавирусной инфекции заразилась жительница Ташкента 2010 года рождения, которая ездила с семьей в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и вернулась в Ташкент 23 января 2021 года.

В аэропорту после проведенного экспресс-тестирования на коронавирус результат теста оказался у нее положительным и девочку сразу же доставили в больницу на скорой помощи. В результате проведенного в больнице клинического исследования у нее было подвержено бессимптомное носительство SARS-CoV-2.

По словам Юсупалиева, для дальнейшего исследования 33 мазка были направлены в центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития. Образцы, взятые в инфекционной больнице, были подвержены первой фазе скрининга методом ПЦР. Среди них выявили мутировавшие экземпляры.

«На втором этапе тестирования было подтверждено, что части генома одного из образцов, в которых была обнаружена мутация, содержат дополнительную мутацию, характерную для «британского» штамма. Этот образец был взят у 10-летней девочки», — цитирует Юсупалиева пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Состояние инфицированной девочки удовлетворительное, жалоб нет. Она проходит лечение в соответствии с медицинскими стандартами. Членам семьи инфицированной разрешили соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях, так как результат теста на коронавирус у них отрицательный.

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