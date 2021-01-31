Бишкек, , 08:37 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 31 января в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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С начала пандемии на территории республики зарегистрировали 84 529 носителей коронавируса. 80 896 из них выздоровели (115 человек за сутки), 1412 — скончались (умер один человек за сутки).

1288 инфицированных на данный момент получают лечение. 586 из них лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 702 — лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки три медицинских работника завершили соблюдение режима самоизоляции. За весь период пандемии в республике было зарегистрировано 4173 случая заражения коронавирусом медицинских работников, 4090 из которых выздоровели.

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Напомним, в предыдущие сутки в Киргизии также выявили 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.