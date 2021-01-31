Нур-Султан, , 08:34 — REGNUM В Казахстане за сутки лабораторно подтвердили 1342 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 31 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Еще 71 носитель коронавирусной инфекции был выявлен клинико-эпидемиологически (результат теста на SARS-CoV-2 у данной группы пациентов отрицательный).

За сутки было зарегистрировано 17 летальных исходов. Скончались 14 пациентов, результат теста на SARS-CoV-2 которых был положительным и три пациента, результат теста которых был отрицательным.

По состоянию на 31 января в Казахстане лечение получают 27 794 пациента. У 16 248 из них результат теста на SARS-CoV-2 — положительный, у 11 546 — отрицательный. В стационарах медицинских учреждений находятся 6393 инфицированных, на амбулаторном лечении — 21 401 человек.

Врачи оценивают состояние 254 пациентов как тяжелое, 54 — как крайней степени тяжести. 38 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии в республике в результате тестирования были подтверждены 186 711 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией (2549 инфицированных скончались с начала пандемии). У 47 858 пациентов коронавирус был выявлен клинико-эпидемиологически. 569 пациентов из данной категории скончались с начала пандемии.