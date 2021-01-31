Москва, , 06:46 — REGNUM Существенные отличия между клиническими картинами течения гриппа и коронавирусной инфекции описали врачи-иммунологи Владимир Болибок и Ирина Ярцева 30 января в своём интервью изданию «Вечерняя Москва».

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Болибок отметил, что грипп является сезонной инфекцией, а коронавирус не привязан к сезону и при этом смертность у него выше, чем у гриппа. Также врач обратил внимание, что грипп изучается уже несколько десятилетий, в отличие от коронавируса, поэтому течение заболевания, вызванного SARS-CoV-2 проходит сложнее, чем при гриппе.

В свою очередь аллерголог и иммунолог Ярцева пояснила, что при «классическом» гриппе высокая температура, до 39 градусов, может держаться максимум дней шесть. При коронавирусе же температура может держаться до 10−12 дней, и это считается лёгкой формой. Интоксикация же, вызванная высокой температурой при коронавирусной инфекции, может быть выражена гораздо сильнее, чем при гриппе.

Также Ярцева уточнила, что при коронавирусной инфекции у пациентов обычно отсутствуют, либо минимальны катаральные явления — воспаления слизистых горла и носа. А появление такого симптома, как кашель, при коронавирусной инфекции непредсказуемо, несмотря на поражение лёгких. По словам иммунолога, клиническая картина коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 ещё не изучена до конца и в целом разнообразна.

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