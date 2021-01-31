Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 было подтверждено после вакцинации от COVID-19 у члена палаты представителей конгресса США Стивена Линча. Об этом 31 января сообщил телеканал CNN.

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Как сообщил телеканалу представитель конгрессмена-демократа от штата Массачусетс, Линч получил вторую дозу вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech ещё до инаугурации президента США Джозефа Байдена. 29 января конгрессмен прошёл тестирование на коронавирус и получил положительный результат.

Отмечается, что у Линча не наблюдается никаких симптомов заболевания, однако конгрессмен принял решение самоизолироваться и выполнять свои обязанности дистанционно. Специалисты пояснили, что вакцинация предотвращает заболевание COVID-19, но заразиться коронавирусом привитый человек может. По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, на формирование иммунитета от коронавируса после вакцинации может понадобиться несколько недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Пентагон временно отказался от планов вакцинировать от COVID-19 заключённых спецтюрьмы Гуантанамо.

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