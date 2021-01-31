Москва, , 11:14 — REGNUM Блокировка аккаунта актёра, сценариста и продюсера Семёна Слепакова в соцсети Twitter после публикацию его стихотворения о незаконных акциях протеста вызвала бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 31 января в социальной сети Facebook.

«Слепаков — второй после президента США? Поздравляю! Это успех!», — пишет Марина Б.

Многие пользователи оказались возмущены из-за действия руководства Twitter. По их мнению, это является проявлением цензуры и позиция Слепакова, которая, по сути, осуждает незаконные акции протеста в России, оказывается неприемлема для американской социальной сети.

«Вот где «настоящая демократия» и свобода слова! И ещё имеют наглость поучать других!», — написала Виктория В.

Некоторые комментаторы удивились тому, что позиция Слепакова вызвала такую реакцию в руководства соцсети. Люди уверены, что Twitter активно участвует в политической борьбе, в том числе и на территории Российской Федерации.

«Хорошие сапоги, надо брать!» — просто удивительно, как быстро вскрываются хозяева. Ну нельзя же так палиться!», — поделилась мнением Анастасия Ш.

Часть людей обратилась к Слепакову со словами поддержки. Люди призвали артиста не переживать по поводу случившегося.

«Семëн Сергеевич? уважение Вам, терпения и сил во всëм, мы с Вами!!! Не поднимайте сахар из-за разных козлов», — обращается Алексей Я.

Напомним, 30 января аккаунт актёра, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter был заблокирован.