Москва, , 01:28 — REGNUM Пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш задержана по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в городе Москве. Об этом 30 января сообщила её адвокат Виктория Полякова в Twitter.

Как уточнила адвокат, Ярмыш задержана в качестве подозреваемой прямо в спецприёмнике. Савеловский суд города Москвы принял решение об аресте Ярмыш сроком на девять суток за призыв к участию в незаконной акции 23 января. Срок административного ареста истёк 30 января, вечером этого дня пресс-секретаря Навального должны были освободить.

По статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм были задержаны, а затем по решению Тверского суда города Москвы отправлены под арест брат блогера Навального Олег Навальный, сотрудничавшие с ним Любовь Соболь и Олег Степанов, глава «Альянса врачей» и «личный окулист» блогера Анастасия Васильева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении Следственным комитетом РФ уголовного дела в отношении соратника блогера Навального Леонида Волкова за призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях 23 января

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