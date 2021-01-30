Вашингтон, , 23:57 — REGNUM В США случай заражения новым штаммом коронавируса, ранее обнаруженным в ЮАР, зафиксировали в штате Мэриленд. Об этом 30 января сообщил губернатор штата Ларри Хоган.

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По его словам, инфицированный — житель района города Балтимор, в последнее время он не совершал дальних поездок.

Как считают специалисты, это подтверждает предположение о том, что данный штамм распространяется среди жителей Соединённых Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, первые в США два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса обнаружили в Южной Каролине 28 января.

Недавно выявленный штамм коронавируса, скорее всего, уже распространяется по всей Америке. Об этом 29 января сообщил ABC.

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