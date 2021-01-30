Богота, , 23:47 — REGNUM В Колумбии выявили первый случай заражения «бразильским» штаммом коронавируса. Об этом 30 января сообщило министерство здравоохранения страны на странице в соцсети Twitter.

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«Мы (минздрав Колумбии — прим. ИА REGNUM) подтвердили наличие штамма коронавируса из Бразилии у пациента», — говорится в заявлении.

Отмечается, что женщина, зараженная новым штаммом, проходила лечение в больнице Летисии.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января бывший глава бразильского минздрава Луис Энрике Мандетта заявил, что масштабную эпидемию в Бразилии может спровоцировать ранее выявленная в стране новая разновидность SARS-CoV-2.

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