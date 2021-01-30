Женева, Швейцария, , 23:27 — REGNUM В мире за последние сутки скончались 13 915 пациентов с COVID-19, также зафиксировано 500 985 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно последним данным, всего в мире выявили уже 101 561 219 случаев инфицирования, число умерших о заболевания COVID-19 достигло 2 196 944.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о выявлении 570 976 случаев заражения SARS-CoV-2 в мире за сутки.

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