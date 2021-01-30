Лондон, , 23:10 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании выявили 23 275 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 30 января свидетельствуют данные британского министерства здравоохранения.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране в настоящее время составляет более 3,7 млн.

Также сообщается, что в Великобритании за минувшие сутки скончались 1200 пациентов с COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет более 105,5 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января минздрав Великобритании сообщил, что число умерших от COVID-19 преодолело в Британии отметку в 100 тыс.

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