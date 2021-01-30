Москва, , 22:55 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Vk.com/irina potehina

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

»РФПИ не осуществляет поставку вакцины «Спутник V» в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок», — сообщил ТАСС представитель РФПИ.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник в таможенной службе ДНР сообщили, что российскую вакцину якобы поставили в Донецкую Народную Республику.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 30 января, вакцину «Спутник V», которая была разработана в РФ Центром имени Н. Ф. Гамалеи, зарегистрировали власти Туниса. Накануне вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована в Гвинее.

Читайте также: Иран и Россия договорились по вакцине «Спутник V»