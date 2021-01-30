Москва, , 22:38 — REGNUM Материал издания Popular Mechanics, согласно которому похищенный в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» собираются доставить в США для изучения, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 30 января в социальной сети Facebook.

«Дык еще довезти его надо. По дороге всякое может случиться. 33 богатыря с дядькой Черномором нападут или «акула» на дороге встретится», — пишет Александр С.

Многие пользователи оказались совершенно спокойны по поводу того, что образец российского вооружения попадёт в Соединённые Штаты Америки. Они уверены, что экспортный вариант «Панцирь-С1» не будет представлять большого интереса для американцев в силу своей специфики.

«Всё это было заранее предусмотрено при создании комплекса. Это экспортный вариант. Так что пусть попробуют разобрать и что-нибудь понять. Дураков нет!» — считает Alexey K.

Некоторые комментаторы отметили, что многие злопыхатели отмечали низкую эффективность данного российского комплекса. В связи с этим люди не могут понять, зачем изучать данный образец техники.

«А зачем? Они же сами говорили, что это ерунда, а не система ЗРК», — задаётся вопросом Mikhail G.

Часть же пользователей оказалась в замешательстве о того, что среди бела дня у страны похищают военную технику и отправляют на изучение в США. Они считают, что мировое сообщество должно дать юридический ответ на данный инцидент.

«Может вывезут, а может и нет. Поживём — увидим. Кстати, а как на похищение чужой военной техники, у страны не находящейся в состоянии войны, смотрит международное право?» — написал Евгений С.

Напомним, 30 января издание Popular Mechanics опубликовало материал, согласно которому похищенный в Ливии ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства хотят транспортировать для изучения на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо с территории авиабазы Рамштайн в Германии, куда комплекс был доставлен 28 января.