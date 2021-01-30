Подгорица, , 21:58 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 375 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще два человека скончались от COVID-19. Об этом 30 января сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno со ссылкой на данные института общественного здоровья Черногории.

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Представители института сообщили, что из двух скончавшихся от COVID-19 самому старшему было 77 лет, а самому младшему 69 лет.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 61 202, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 802 человека с начала 2020 года.

Напомним, что 29 января в Черногории было подтверждено 539 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 10 смертельных случаев.