Вильнюс, , 21:12 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Наусела заявил, что к концу февраля в стране должны начать прививать от COVID-19 по 10 тыс. человек ежедневно. Об этом 30 января сообщает Delfi.lt.

«Необходимо осуществить амбициозную цель массовой вакцинации, чтобы добиться коллективного иммунитета до середины лета», — сказал он на встрече с главой Вильнюса.

По его словам, сейчас власти ждут решения о вакцине от компании AstraZenecа, «если эту вакцину одобрят, то в феврале Литва сможет получить 105 000 доз».

«Вместе с вакциной Pfizer и Moderna это будет около 200 тысяч доз, значит, со второй половины февраля мы можем прививать по 10 тысяч человек в день», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Литве выявлено более 177 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 119 тыс. пациентов, ещё чуть более 2,6 тыс. с болезнью не справились и умерли.

Ранее власти этой страны приняли решение, согласно которому всем приезжающим на территорию Литвы необходимо предъявить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции и пройти 14-дневный карантин.