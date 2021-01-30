Анкара, , 20:59 — REGNUM В Турции за последние 24 часа выявили 6912 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 129 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 30 января.

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Согласно новым официальным данным, число выявленных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 2 470 901, смертельных случаев — до 25 865.

Ранее член совета общественных наук министерства здравоохранения Турции профессор Мустафа Наджми Ильхан заявил, что новый штамм коронавируса, распространение которого наблюдается в стране, является причиной увеличения ежедневного числа случаев заражения с 5 тысяч до 7 тысяч человек.