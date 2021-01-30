Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM По данным на 30 января, в Санкт-Петербурге свободно 4944 койки для приема больных с COVID-19 и пневмонией. Это составляет 39,4% от общего объема «коронавирусного» коечного фонда (12 538 коек). Об этом говорится в опубликованных материалах Межведомственного городского координационного совета по борьбе с эпидемией.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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По сведениям этого органа, 30 января, по сравнению с прошлой субботой, регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях Северной столицы снизилась почти на 57%, а суточное количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями сократилось на 18,5%.

«Для закрепления достигнутого эффекта и дальнейшего снижения распространения инфекции все жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах», — отмечают аналитики координационного совета.

В то же время особый акцент делается на вакцинации.

По состоянию на 30 января, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 61 894 человека, из них 11 150 человек полностью закончили цикл вакцинации.

За всё время в город поступило 105 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках — 43 348 комплектов. Вакцинацию ведут 99 прививочных пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге после спада вновь нарастает число новых случаев заражения. За последние сутки выявлено 2512 новых носителей вируса, что на 228 человек больше, чем сутками ранее

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