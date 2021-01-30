Москва, , 20:52 — REGNUM Материал издания «Украинская правда», согласно которому президент США Джозеф Байден, возможно, имеет родство с князьями Рюриковичами, вызвал реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 30 января в социальной сети Facebook.

Джозеф Байден. Карикатура DonkeyHotey

«Я долго смотрел на картину «Три богатыря», знаете, лицо Ильи Муромца мне ужасно кого-то напоминало, а потом, случайно, увидел фото Байдена. Потомки Муромца правят Америкой. Да, вот это открытие! Надо порыться в архивах», — шутит Батор Б.

Многие пользователи пришли к мнению, что данную новость без юмора обсуждать просто невозможно. Они вдоволь поиронизировали на тем, к какому конкретно роду может быть причастен американский президент.

«А из каких он Рюриковичей? Мономахович, Ольгович, Ярославич, Святославич, Ростиславич? А может он потомок Святополка Окаянного, который в борьбе за власть убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава Владимировичей? Пусть любители поскакать уточнят, Козак Байда чьих будет», — пишет Eldar B.

Некоторые пользователи оказались не удивлены данному мнению, прозвучавшему с территории Украины. Они уверены, что такой абсурд прекрасно укладывается в тот поток исторического бреда, который устаканился в данной стране с 2014 года.

«Ой, старая песня. От украинцев все люди произошли. Это ещё Остап Вишня высмеивал в своем памфлете», — поделилась Ольга П.

Часть пользователей отметили успехи Украины в гонке «подхалимов Соединённых Штатов». Они уверены, что на очереди ответные действия со стороны других стран Восточной Европы.

«Теперь руководящий состав стран сателлитов будет биться за право лучшего подхалима, Украина сделала свой шаг. Думаю, следующими должны быть Латвия, Литва и Эстония», — написал Евгений Б.

Напомним, 28 января издание «Украинская правда» опубликовало материал, согласно которому президент США Джозеф Байден, возможно, имеет родство с князьями Рюриковичами.