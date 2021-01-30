Белград, , 20:17 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа выявили 1543 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 17 человек скончались от COVID-19. К аппаратам ИВЛ в стране подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 30 января.

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Согласно новым официальным данным, общее число выявленных подтвержденных случаев заражения в Сербии с начала эпидемии увеличилось до 393 897, а количество смертельных случаев выросло до 4000 человек.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил в своём профиле в социальной сети, что до начала марта Сербия получит еще 1 млн доз вакцин от COVID-19.

«Я горжусь нашими гражданами за то, что они осознали важность вакцинации, и что, нет ничего важнее, чем здоровье населения нашей страны», — отметил Вучич.