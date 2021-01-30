Оренбург, , 19:59 — REGNUM В Оренбургской области за 29 января выявили 165 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано уже 33 922 носителя коронавируса. Из них выздоровели 30 110 человек.

В стационарах находятся 903 пациента с диагнозом COVID. У 235 состояние тяжёлое. 39 находятся на аппаратах ИВЛ. С начала пандемии от COVID-19 скончались 473 человека, из них за последние сутки — пятеро.