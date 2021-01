Вашингтон, , 19:45 — REGNUM Студия Naughty Dog работает над обновлением, которое улучшит графику на консолях PlayStation 5. Об этом 30 января сообщил портал Game Rant со ссылкой на инсайдера.

Пользователь форума ResetEra, известный под ником Navtra, заявил, что, по его информации, работа над этим патчем уже ведётся. Он добавил, что не знает, когда состоится релиз, при этом отметив, что будет очень удивлён, если The Last of Us Part II вскоре не получит подобное обновление.

Напомним, сейчас владельцы PlayStation 5 могут запустить на консоли сиквел The Last of Us в режиме обратной совместимости. Игра вышла на PlayStation 4 19 июня 2020 года. Стоит отметить, что до релиза PS5 Navtra несколько раз выдал информацию о консоли, которая оказалась правдивой.

