Москва, , 20:09 — REGNUM Арест уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, который на незаконной акции 23 января в Москве подрался с сотрудниками полиции, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 30 января в социальной сети Facebook.

«Он нарушил закон, и должен отвечать за свои поступки как мужчина и как все граждане нашей страны!», — пишет Инна Т.

Некоторые пользователи призвали отнестись к человеку с пониманием, ссылаясь на его молодой возраст и горячий нрав.

«Наверное, все видели кадры драки на площади… Молод слишком… Не ломайте жизнь парню. На всякий случай добавляю, не поддерживаю никакие революции», — поделилась мнением Наира А.

Другие комментаторы напомнили о том, что данный гражданин наносил удары полицейским, да и ещё на незаконной акции протеста. Они уверены, что Джумаев однозначно нарушил законодательство Российской Федерации и должен понести справедливое наказание.

«Это был несанкционированный митинг и омоновец сто процентов прав», — считает Risolat Z.

Нашлись и те, кто указал на то, что если бы арестованный человек считал себя правым в инциденте, то он бы не принял решение скрываться от органов. Пользователи считают, что мужчина, своими действиями, нажил себе огромное количество проблем.

«А что убежал то? Через лес, по сугробам, быстрее на доклад к хозяину? А до свидания сказать? Вот этого ОМОН ему простить не смогли, нашли, вернули. Вот и поговорят душевно, чай, сухарики, все дела», — написал Настя П.

Напомним, 28 января гражданин России Саид-Мухаммад Джумаев, подравшийся с сотрудниками полиции во время несогласованной акции 23 января в центре Москвы, был арестован.