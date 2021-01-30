Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, который предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе, обнародовали в США. Об этом пишет Overt Defence со ссылкой на данные американского Военно-морского аналитического центра.

Согласно материалам, пусковые установки баллистических ракет малой дальности, способных нести ядерные боеголовки, военные Североатлантического альянса в случае конфликта постараются уничтожить в первую очередь.

Затем целями НАТО в данном регионе являются инфраструктура и корабли Балтийского флота, зенитно ракетные комплексы (ЗРК) С-400, а также наземные силы.

Авторы статьи отмечают, что внезапности и скорости нападения на Калининградскую область в этой стратегии уделяется важное значение.

Как передавало ИА REGNUM, 10 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и ведущих предприятий ВПК заявил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений.

По его словам, у Вооруженных сил России есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов страны.

Читайте также: Россия не будет ввязываться в гонку вооружений, у нас уже всё есть — Путин