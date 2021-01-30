Токио, , 19:27 — REGNUM В Японии магазины отменили пополнение запасов PlayStation 5 после того, как их наводнили толпы желающих купить консоль. Об этом 30 января сообщил портал Game Rant.

В сеть выложили фотографии, на которых запечатлён момент, когда покупатели устроили хаос в сети магазинов Yodobashi Camera, торгующих электроникой. Отмечается, что в условиях дефицита PlayStation 5 компания планировала раздавать лотерейные билеты желающим купить устройство (такая система распределения дефицитных товаров называется «Чуусен»).

На начальном этапе, когда люди только начали подходить в магазины, всё проходило достаточно спокойно, однако когда сотрудники Yodobashi Camera вынесли билеты, люди начали кричать и толкаться. В результате в торговых залах воцарился хаос.

https://twitter.com/PS5only/status/1355371185488474112

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сети стало популярным видео, в котором вокалист рок-группы из США Coheed and CambriaКлаудио Санчэс спел печальную песню о дефиците PlayStation 5. Продажи новой консоли в Японии стартовали 12 ноября 2020 года.

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