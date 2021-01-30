Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Стример SwingPoynt выложил в сеть видео, в котором он показал геймплей (игровой процесс) Resident Evil: Re-Verse. Ролик был опубликован 30 января на портале DSOGaming.

Длительность ролика составляет более полутора часов. Благодаря ему поклонники франшизы могут получить представление о геймплее и действующих механиках будущей игры.

Resident Evil: Re-Verse будет представлять собой многопользовательскую составляющую Resident Evil Village (релиз запланирован на 7 мая 2021 года). Компания начала раздавать ключи доступа к тестированию 23 января 2021 года, оно прошло с 27 по 29 января.

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