Кишинёв, , 18:52 — REGNUM В Молдавии за последние сутки выявили более 650 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 653 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 159 513.

Также уточняется, что общее количество летальных исходов от COVID-19 в стране составляет 3434. При этом вылечились в Молдавии более 149 тыс. пациентов.

Напомним, более 500 случаев заражения SARS-CoV-2 выявили днем ранее в Молдавии за сутки.

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