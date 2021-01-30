Москва, , 18:42 — REGNUM Современный процесс изменения климата связан с деятельностью человека, сообщил руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ Павел Константинов, комментируя резкие перепады погоды в России.

«Современный процесс изменения климата связан с деятельностью человека: нагнетанием углеводородов и последующим усилением парникового эффекта», — цитирует его Ura.ru.

Он уточнил, что зима 2021 года заметно отличается от предыдущих двух лет. При этом погодное разнообразие характерно для всей территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву после тёплой погоды с дождями и мокрым снегом циклон с Балкан принесёт морозную погоду.

Так, в воскресенье, 31 января, ночью морозы усилятся до — 9, — 11 градусов, днём ослабеют до −5… −7 градусов. Атмосферное давление в норме 744−746 мм рт. ст.

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