Пермь, , 18:28 — REGNUM В Пермском крае за 29 января обнаружено 287 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе было выявлено уже 39 515 заразившихся. В больницах находится 1391 пациент, в том числе 76 подключены к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 скончались 1434 человека, из них десять за последние сутки, а от других заболеваний — 1060 Выздоровели всего 32 850 человек.