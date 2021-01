Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Энтузиасты выпустили к игре Horizon Zero Dawn модификацию, которая «раздевает» главную героиню. Об этом 30 января сообщил портал DSOGaming.

Мод получил название Nude Aloy, его разработчики выложили файлы на сайте Github, он также доступен пользователям портала NexusMods в разделе для взрослых. Авторы статьи отметили, что дополнение работает не без проблем из-за чего геймеры могут столкнуться с небольшими сбоями. Они также сообщили, что мод совместим с модификацией Pubic Hair.

Стоит отметить, что подобные дополнения ранее были выпущены для многих популярных игр. Например, «раздеть» главных героев можно в таких играх, как Assassin's Creed Valhalla, Sekiro: Shadows Die Twice, Shadow of the Tomb Raider, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake и CODE VEIN.

Напомним, релиз Horizon Zero Dawn на ПК состоялся 7 августа 2019 года, до этого момента игра была эксклюзивом платформы PlayStation. Разработчики 20 января 2021 года выпустили масштабное обновление, которое исправило многие ошибки ПК-версии.

