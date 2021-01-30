Берлин, , 18:03 — REGNUM В Германии через 11 лет после релиза Left 4 Dead 2 вышла лишённая цензуры версия многопользовательской игры. Об этом 30 января сообщил портал Eurogamer.

Это произошло после того, как разработчики обратились к властям страны с просьбой пересмотреть возрастной рейтинг. Таким образом, немецкие геймеры получили возможность сыграть в международную версию.

Left 4 Dead 2 — это кооперативный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), в котором четырём игрокам предлагается сражаться с ордами зомби. Её релиз состоялся 17 ноября 2009 года.

Тогда рейтинговые агентства Германии и Австрии отказались присваивать игре рейтинг, посчитав, что в ней много сцен жестокости и насилия. В результате компания Valve выпустила для Германии версию Left 4 Dead 2, в которой не было крови и сцен с расчленением тел. Кроме того, в ней зомби исчезали сразу после того, как игроки их убивали.

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