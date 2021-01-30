Москва, , 17:59 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила в Telegram письмо с требованием прекратить незаконное распространение персональных данных граждан РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основании полученных обращений граждан о публикации персональных данных в Telegram направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нарушение конфиденциальности личных данных угрожает безопасности лиц, данные которых «продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании».

Напомним, ранее стало известно, что в мессенджере Telegram появился открытый канал, где его участники выкладывают персональную информацию о сотрудниках полиции и Росгвардии, которые участвуют в задержаниях на акциях в поддержку блогера Навального.

В телеграм-канале опубликованы имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях, а также данные о их родственниках.

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