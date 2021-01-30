Москва, , 17:59 — REGNUM Народная артистка России Алла Иошпе, которая ранее выступала в дуэте со Стаханом Рахимовым, скончалась в Москве. Об этом 30 января написала писательница Мария Арбатова на странице в соцсети Facebook.

«Умерла Алла Иошпе — человек нереальной красоты и таланта», — написала Арбатова.

Напомним, дуэт Аллы Иошпе и Стахана Рахимова был на пике славы в 60−70-х годах прошлого века.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2020 г. во Франции скончалась на 93-м году жизни известная под сценическим именем бельгийская исполнительница Анни Корди (настоящее имя — Леони Кореман).