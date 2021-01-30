Токио, , 17:49 — REGNUM Студия Platinum Games подтвердила информацию о том, что права на франшизу Astral Chain перешли к компании Nintendo. Об этом 30 января сообщил портал Game Rant.

«Это то, что кажется», — сказал глава компании Ацуши Инаба, обратив внимание геймеров на то, что соответствующая информация размещена на сайте игры. Он добавил, что франшиза действительно принадлежит Nintendo, и из-за этого есть определённые ограничения, касающиеся того, о чём могут позволить себе говорить представители студии.

Релиз Astral Chain состоялся 30 августа 2019 года на портативной консоли Nintendo Switch. Процессом создания этой игры руководил Такахиса Таура, который занимал должность ведущего геймдизайнера Nier: Automata. В реализации проекта также участвовали разработчик Хидеки Камия (Resident Evil, Bayonetta) и мангака Масакадза Кацура (Wingman, D.N.A., Zetman).

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