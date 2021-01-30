Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Геймер обнаружил в Cyberpunk 2077 ошибку, которая заставлят персонажей телепортироваться к Ви (главный герой игры) во время телефонных звонков. Об этом 30 января сообщил портал Game Rant.

Пользователь форума Reddit сообщил, что уже после того, как он полностью прошёл Cyberpunk 2077 и просто путешествовал по открытому миру, он набрал номер Бестии. То, что произошло дальше показано в опубликованном ролике.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия CD Project Red исправила критическую ошибку, которая появилась в Cyberpunk 2077 после релиза обновления 1.1. Она мешала геймерам продолжить прохождение одного из основных квестов: в рамках задания «Старые друзья» Горо Такэмура звонил Ви и молчал в трубку.

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