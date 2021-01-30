Екатеринбург, , 17:10 — REGNUM В Свердловской области за 29 января обнаружено ещё 359 носителей коронавируса. Эти данные приводит оперштаб.

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В Екатеринбурге новых случаев нашли 153 таких случая. Также они были обнаружены в Артёмовском, Берёзовском, Богдановиче, Верхней Пышме, Дегтярске, Карпинске, Качканаре, Первоуральске, Полевском и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе выявили уже 70 120 носителей коронавируса. Выздоровели 62 707. От COVID-19 скончались 2020 пациентов, в том числе 16 за последние сутки.