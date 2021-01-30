Москва, , 16:40 — REGNUM Размер инкриминируемых блогеру Алексею Навальному и его соратниками из так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента) может возрасти с 356 млн до почти 587 млн рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Алексей Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, следователи установили круг предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых они выводили деньги.

«Размеры поступивших и похищенных средств могут быть скорректированы в сторону увеличения», — сказал источник.

Он уточнил, что размер пожертвований в фигурирующие в деле фонды в 2016—2019 годах может оказаться больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.

Источник отметил, что в рамках расследования дела получены данные о том, что сотрудники фондов могли вывести не 356 млн, а почти 587 млн рублей. По предварительной информации, все эти деньги вывели восемь человек «из близкого окружения Навального».

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«Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора», — добавил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении блогера Алексея Навального и иных лиц.

Речь идёт о растрате денег, перечисленных гражданами в качестве пожертвований на деятельность ряда некоммерческих организаций. Этими НКО, в том числе так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», фактически руководил Навальный.

По данным следствия, физические лица передали исключительно на цели фондов более 588 млн рублей. Однако Навальный, действуя совместно с иными лицами, потратил из пожертвований более 356 млн рублей на личные цели. На деньги было куплено личное имущество и материальные ценности, а также оплачены расходы, включая заграничный отдых.

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