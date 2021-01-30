Астрахань, , 16:37 — REGNUM В Астраханской области 30 января подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 24 тыс. 461 положительный тест. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 642 человека.

Выздоровели 15 тыс. 159 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 482 человека скончались.

Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.